Kenang Ronggosukowati, Bupati  Perkuat Karakter Membangun Pamekasan

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Penguatan karakter, etika, serta nilai keagamaan masyarakat juga harus menjadi perhatian agar kemajuan yang dicapai tidak kehilangan arah.

Hal itu ditegaskan Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman pada acara haul Pangeran Ronggosukowati sekaligus peringatan Hari Santri di Taman Arek Lancor, Minggu (8/11).

Advertisement Kegiatan yang dikemas melalui selawat dan doa bersama tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi (Harjad) Ke-496 Kabupaten Pamekasan.

Bupati Kholil menuturkan, perjalanan panjang Pamekasan menyimpan nilai perjuangan, pengorbanan, dan keteladanan para pendahulu. Salah satunya Pangeran Ronggosukowati yang memiliki peran penting dalam sejarah daerah.

”Warisan tersebut perlu dimaknai sebagai pijakan dalam membangun masyarakat yang berkarakter,” ucap Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman.

Advertisement Dia menilai, kemajuan daerah harus berjalan beriringan dengan penguatan moral dan spiritualitas. Sebab, pembangunan yang hanya berorientasi pada aspek material berisiko melahirkan kemajuan yang tidak diimbangi kualitas perilaku masyarakat.

”Jika satu daerah yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi tertinggal dalam bidang agama dan etika, maka yang dicapai adalah kemajuan yang semu,” tegasnya.

Oleh sebab itu, bagi mantan Anggota DPR RI itu, nilai-nilai perjuangan dan keteladanan tokoh terdahulu perlu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menjadi bagian dari ingatan sejarah, tetapi juga tercermin dalam sikap saling menghormati, kepedulian sosial, persaudaraan, hingga tanggung jawab bersama membangun daerah.

Bupati Kholil juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah, ulama, dan masyarakat. Menurut dia, pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar kemajuan daerah tetap berpijak pada nilai agama dan etika.