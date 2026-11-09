Wakili Jatim di Champions Liga Santri 2026, Pamekasan Kirim 12 Pemain Terbaik

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kabupaten Pamekasan mendapat kepercayaan mewakili Jawa Timur dalam ajang Champions Liga Santri 2026.

Sebanyak 12 pemain terbaik hasil seleksi dari sejumlah pondok pesantren di Kota Gerbang Salam tersebut akan berlaga di Lapangan Universitas Indonesia (UI), Depok, Jakarta, pada 11–13 November 2026.

Advertisement Dalam turnamen bergengsi tersebut, Jawa Timur akan bersaing dengan delegasi dari delapan provinsi lainnya.

Keikutsertaan ini menjadi kesempatan bagi para santri untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membuktikan bahwa pesantren juga menjadi ruang berkembangnya potensi olahraga, khususnya mini soccer.

Manajer Tim Liga Santri Jawa Timur Abdul Hamid mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan KSMI Jawa Timur kepada Pamekasan untuk tampil dalam kompetisi tingkat nasional tersebut.

Menurut dia, persiapan dilakukan secara matang, termasuk melalui seleksi pemain dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan.

Proses tersebut dilakukan untuk menjaring atlet potensial yang dinilai mampu bersaing di level nasional.

”Alhamdulillah, kami dipercaya oleh KSMI Jawa Timur untuk mengikuti Champions Liga Santri 2026 yang akan berlangsung di Lapangan UI Depok, Jakarta, pada 11–13 November 2026,” ucap Abdul Hamid.

Pria yang juga menjabat Sekretaris Jenderal KSMI Pamekasan itu menjelaskan, dari proses seleksi tersebut, terpilih 12 pemain terbaik.

Mereka berasal dari sejumlah pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Nurul Hikmah; Pondok Pesantren Sumur Tengah; Pondok Pesantren Nurul Iman; Pondok Pesantren Al-Warisin; serta Pondok Pesantren Al-Miftah.