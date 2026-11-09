Gerus APBD Belasan Juta, DKPP Belanja Alat Suntik hingga Kapas Pembalut

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan mengalokasikan anggaran belasan juta rupiah untuk pengadaan sejumlah bahan medis habis pakai. Totalnya mencapai Rp 16.913.993.

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, anggaran tersebut terbagi dalam tiga paket pengadaan.

Barang yang dibeli meliputi alat suntik, masker bedah, sarung tangan lateks, hingga kapas pembalut.

Advertisement Paket pertama dengan kode RUP 67268325 memiliki pagu lebih dari Rp1,8 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan sarung tangan lateks dan masker bedah earloop 3 ply khusus pengguna hijab.

Paket kedua dengan kode RUP 67279719 memiliki pagu Rp 10.249.829.

Advertisement Pengadaan tersebut meliputi 300 alat suntik ukuran 10 mililiter, 100 celemek, lima rol kapas pembalut, 10 kotak masker bedah khusus hijab, serta 18 dus sarung tangan lateks.

Sementara itu, paket ketiga dengan kode RUP 67286769 dialokasikan anggaran Rp 4.834.564.

Paket tersebut mencakup pengadaan 1.200 alat suntik ukuran 10 mililiter, empat rol kapas pembalut, dan 12 buah sarung tangan lateks.

Ketua DPC Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) Pamekasan Moh. Mohtar Rosid menekankan, penggunaan APBD harus didasarkan pada kebutuhan dan perencanaan matang. Selain itu juga harus mempertimbangkan urgensi serta manfaatnya.

”Harus diukur urgensinya, bukan sekadar menghabiskan pagu anggaran. Karena setiap pengadaan harus bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Mohtar.