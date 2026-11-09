Tahun Depan Dispendikbud Pamekasan Berlakukan Sabara

GENERASI EMAS: Sejumlah murid SMP di Kecamatan Galis sedang fokus menyimak arahan dari tenaga pendidik saat mengikuti pelatihan jurnalistik.

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penggunaan bahasa Madura di kalangan generasi muda menjadi perhatian Pemkab Pamekasan.

Advertisement Upaya menjaga identitas budaya tersebut dilakukan melalui pembiasaan penggunaan bahasa daerah di lingkungan pendidikan.

Salah satunya dengan program Satu Hari Berbahasa Madura (Sabara) yang ditargetkan mulai berlaku Januari 2027 di lingkungan sekolah.

Program tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan 31/2026 tentang Muatan Lokal Bahasa Madura.

Advertisement Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman khawatir penggunaan bahasa Madura semakin berkurang di kalangan generasi muda.

Dia mengingatkan agar perkembangan zaman tidak menggerus identitas dan warisan budaya daerah.

”Saya minta satu hari dalam satu minggu kita berbahasa Madura, karena anak-anak kita sudah banyak melupakan bahasa Madura,” ucap Bupati Kholil.

Dia menegaskan, kemajuan daerah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat.