Sembilan Kecamatan Kabupaten Pamekasan Rawan Bencana

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sedikitnya sembilan kecamatan di Pamekasan masuk pemetaan daerah rawan bencana.

Ancaman banjir, tanah longsor, hingga angin kencang berpotensi meningkat seiring pergantian musim dan memasuki musim hujan 2026/2027.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan.

Advertisement Kesiapsiagaan mulai diberlakukan dengan melibatkan TNI dan Polri untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pamekasan Akhmad Dhofir Rosidi mengatakan, terdapat sembilan kecamatan yang masuk kategori rawan bencana.

Pemetaan tersebut menjadi salah satu dasar dalam meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.

Advertisement ”Bencana banjir sering terjadi di Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Galis, dan Palengaan,” katanya.

Sementara itu, potensi tanah longsor mengancam Kecamatan Kadur, Pakong, Palengaan, dan Pegantenan. Adapun angin kencang, puting beliung, serta cuaca ekstrem berpotensi terjadi di Kecamatan Proppo, Galis, dan Palengaan.

Dhofir menyampaikan, BPBD Pamekasan telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi lintas sektor. Termasuk Polres Pamekasan dan Kodim 0826 Pamekasan untuk memperkuat kesiapsiagaan.

”Dengan melakukan kesiapsiagaan sejak dini, kami yakin risiko dari kejadian bencana bisa ditekan,” ujarnya.