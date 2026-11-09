Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pamekasan

Sembilan Kecamatan Kabupaten Pamekasan Rawan Bencana

A
Penulis: Amin Bashiri
MENIKUNG: Pengemudi melintas di Jalan Raya Pakong–Waru, Minggu (8/11).
MENIKUNG: Pengemudi melintas di Jalan Raya Pakong–Waru, Minggu (8/11).

Advertisement

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sedikitnya sembilan kecamatan di Pamekasan masuk pemetaan daerah rawan bencana. 

Ancaman banjir, tanah longsor, hingga angin kencang berpotensi meningkat seiring pergantian musim dan memasuki musim hujan 2026/2027.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan.

Advertisement

Kesiapsiagaan mulai diberlakukan dengan melibatkan TNI dan Polri untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pamekasan Akhmad Dhofir Rosidi mengatakan, terdapat sembilan kecamatan yang masuk kategori rawan bencana.

Pemetaan tersebut menjadi salah satu dasar dalam meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.

Advertisement

”Bencana banjir sering terjadi di Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Galis, dan Palengaan,” katanya.

Sementara itu, potensi tanah longsor mengancam Kecamatan Kadur, Pakong, Palengaan, dan Pegantenan. Adapun angin kencang, puting beliung, serta cuaca ekstrem berpotensi terjadi di Kecamatan Proppo, Galis, dan Palengaan.

Dhofir menyampaikan, BPBD Pamekasan telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi lintas sektor. Termasuk Polres Pamekasan dan Kodim 0826 Pamekasan untuk memperkuat kesiapsiagaan.

”Dengan melakukan kesiapsiagaan sejak dini, kami yakin risiko dari kejadian bencana bisa ditekan,” ujarnya.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Jumlah Warga Terdampak Bencana Kekeringan di Pamekasan Terancam Bertambah

Jumlah Warga Terdampak Bencana Kekeringan di Pamekasan Terancam Bertambah

Kalaksa BPBD Pamekasan Akhmad Dhofir Rosid mengatakan, titik kekeringan yang telah dipetakan belum bisa dianggap sebagai angka final.

Kekeringan di Kota Keris Meluas, Puluhan Desa Masuk Tanggap Darurat

Kekeringan di Kota Keris Meluas, Puluhan Desa Masuk Tanggap Darurat

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep Abd. Kadir mengatakan, perluasan wilayah terdampak menjadi dasar penetapan status tersebut.

Bencana Kekeringan Berpotensi Meluas, BPBD Bangkalan Bakal Minta Bantuan Armada ke Provinsi

Bencana Kekeringan Berpotensi Meluas, BPBD Bangkalan Bakal Minta Bantuan Armada ke Provinsi

Tercatat, ada tujuh kecamatan yang mengalami kekeringan ekstrem dan mengajukan bantuan droping air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer