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Pamekasan

BNI Serahkan Hadiah Rejeki wondr BNI, Apresiasi Nasabah Setia lewat Undian Berhadiah

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Penulis: Amin Bashiri
BAHAGIA: Aqza Maulidan berfoto dengan istri usai menerima hadiah undian di Kantor Cabang BNI Pamekasan, Jumat (6/11).
BAHAGIA: Aqza Maulidan berfoto dengan istri usai menerima hadiah undian di Kantor Cabang BNI Pamekasan, Jumat (6/11).

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Apresiasi kepada nasabah setia terus diberikan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

Salah satunya melalui program Rejeki wondr BNI yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membawa pulang berbagai hadiah menarik.

Kemeriahan BNI wondrX 2026 di ICE BSD, Tangerang, semakin lengkap dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang pada hari terakhir gelaran, Minggu (23/8).

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Program tersebut menjadi bentuk apresiasi BNI kepada nasabah yang aktif menabung dan bertransaksi melalui ekosistem perbankan perseroan, khususnya aplikasi wondr by BNI.

Para pemenang sebelumnya telah ditetapkan melalui proses pengundian tahap pertama di Grha BNI, Jakarta, Kamis (13/8).

Pengundian berlangsung transparan sesuai ketentuan yang berlaku dengan disaksikan perwakilan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan notaris.

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Penyerahan hadiah di tengah gelaran BNI wondrX 2026 memberikan pengalaman tersendiri bagi para pemenang.

Mereka berkesempatan menerima langsung hadiah dari BNI di hadapan pengunjung yang memadati rangkaian acara selama tiga hari di ICE BSD.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, program Rejeki wondr BNI menjadi salah satu upaya perseroan memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Program tersebut sekaligus memperkuat kedekatan BNI dengan nasabah melalui aktivitas perbankan sehari-hari.

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Editor : Amin Bashiri
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