Tertibkan Bali di Pakong, Polisi Sita Puluhan Motor

PAKONG, RadarMadura.id – Polisi mulai mempersempit ruang gerak pelaku balap liar (bali) di Kecamatan Pakong.

Sebanyak 25 sepeda motor diamankan dalam patroli gabungan di jalan raya Desa Bandungan kemarin (8/11).

Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan, penertiban dilakukan sekitar pukul 00.30.

Advertisement Kawasan tersebut menjadi sasaran karena kerap dijadikan tempat berkumpul dan arena bali yang meresahkan warga.

Menurutnya, patroli melibatkan Polsek Pakong bersama personel Koramil serta pemerintah Kecamatan Pakong.

Langkah tersebut sebagai bentuk sinergi tiga pilar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Advertisement ”Sebanyak 25 unit sepeda motor berhasil diamankan. Seluruh kendaraan dibawa ke Mapolsek Pakong untuk dilakukan pendataan dan penindakan lebih lanjut sesuai aturan,” ungkap Evan.

Dijelaskan, penertiban bali tersebut dilakukan untuk merespons aspirasi masyarakat.

Langkah itu sekaligus untuk mencegah potensi kecelakaan akibat aksi balap liar yang mengancam keselamatan pengguna jalan.

Polisi juga meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, terutama saat malam hari dan akhir pekan.