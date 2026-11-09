Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pamekasan

Tertibkan Bali di Pakong, Polisi Sita Puluhan Motor

A
Penulis: Amin Bashiri
BERSINERGI: Sejumlah personel gabungan bersiap melakukan penertiban aksi bali di Kecamatan Pakong Minggu (8/11)..
BERSINERGI: Sejumlah personel gabungan bersiap melakukan penertiban aksi bali di Kecamatan Pakong Minggu (8/11).

Advertisement

PAKONG, RadarMadura.id – Polisi mulai mempersempit ruang gerak pelaku balap liar (bali) di Kecamatan Pakong.

Sebanyak 25 sepeda motor diamankan dalam patroli gabungan di jalan raya Desa Bandungan kemarin (8/11).

Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan, penertiban dilakukan sekitar pukul 00.30.

Advertisement

Kawasan tersebut menjadi sasaran karena kerap dijadikan tempat berkumpul dan arena bali yang meresahkan warga.

Menurutnya, patroli melibatkan Polsek Pakong bersama personel Koramil serta pemerintah Kecamatan Pakong.

Langkah tersebut sebagai bentuk sinergi tiga pilar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Advertisement

”Sebanyak 25 unit sepeda motor berhasil diamankan. Seluruh kendaraan dibawa ke Mapolsek Pakong untuk dilakukan pendataan dan penindakan lebih lanjut sesuai aturan,” ungkap Evan.

Dijelaskan, penertiban bali tersebut dilakukan untuk merespons aspirasi masyarakat.

Langkah itu sekaligus untuk mencegah potensi kecelakaan akibat aksi balap liar yang mengancam keselamatan pengguna jalan.

Polisi juga meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, terutama saat malam hari dan akhir pekan.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

BRI Berdayakan Desa BRILiaN Sanur Kaja Lewat Relawan Bakti BUMN 2026

BRI Berdayakan Desa BRILiaN Sanur Kaja Lewat Relawan Bakti BUMN 2026

BRI melibatkan relawan dalam Relawan Bakti BUMN 2026 untuk memperkuat UMKM, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Akad Massal KUR 1.000 UMKM Bali, BRI Perluas Akses Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif

Akad Massal KUR 1.000 UMKM Bali, BRI Perluas Akses Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif

BRI dan pemerintah dorong penguatan UMKM kreatif Bali lewat akad massal KUR 1.000 pelaku usaha dan perluasan akses pembiayaan.

Tahun Depan Dispendikbud Pamekasan Berlakukan Sabara

Tahun Depan Dispendikbud Pamekasan Berlakukan Sabara

Upaya menjaga identitas budaya tersebut dilakukan melalui pembiasaan penggunaan bahasa daerah di lingkungan pendidikan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer