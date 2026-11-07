Guru Madin Keluhkan Minim Perhatian, Anggota DPR RI Perjuangkan Kesejahteraan dan Bantuan Pendidikan

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pengabdian puluhan tahun belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Kondisi itu dirasakan sejumlah guru madrasah diniyah yang hingga kini masih menanti perhatian pemerintah.



Keluhan itu salah satunya disampaikan oleh guru Madrasah Diniyah Miftahus Sudur, Pondok Pesantren Taman Bunga, Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Moh. Jufri.

Dia mengaku belum pernah merasakan bantuan kesejahteraan dari pemerintah sejak mengajar pada 1995.

Advertisement

”Sampai saat ini, sejak kami mengajar tahun 1995, belum pernah kami rasakan sepeser pun yang berupa kesejahteraan dari pemerintah,” ungkapnya.



Menurut Jufri, guru madrasah diniyah memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik santri.

Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ikut membentuk akhlak dan karakter generasi muda.

Advertisement

Persoalan lain yang disorot adalah pemerataan bantuan operasional pendidikan (BOP).

Madrasah Diniyah Miftahus Sudur memang pernah menerima bantuan pada 2024. Tetapi, pada 2025 tidak kembali mendapatkan.



Jufri berharap pemerintah memperhatikan keberlanjutan bantuan bagi madrasah diniyah, pesantren, hingga Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).

Sebab, dukungan tersebut dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pendidikan.