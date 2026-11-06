Belanja Mamin Tembus Miliaran, Dinkes Pamekasan Alokasikan untuk Jamuan Tamu hingga Posyandu

MEMBERI KETERANGAN: Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin saat wawancara cegat di Pendopo Ronggosukowati.

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, belanja makanan dan minuman (mamin) rapat di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan justru menyedot APBD cukup besar. Total mencapai Rp 2,2 miliar.

Advertisement Berdasarkan data yang dihimpun media ini, anggaran tersebut tersebar dalam 65 paket pengadaan yang dialokasikan untuk sejumlah subkegiatan. Beberapa di antaranya memiliki pagu hingga ratusan juta rupiah. Paket dengan pagu terbesar tercatat pada kegiatan belanja mamin rapat pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sebesar Rp 149.042.400.

Selain itu, ada belanja mamin rapat pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan dialokasikan sebesar Rp 139.621.000. Spesifikasi pengadaannya meliputi kudapan, makan, menu hidangan utama dengan nasi, hidangan pelengkap, sayur, hingga hidangan penutup.

Anggaran besar lainnya dialokasikan untuk belanja mamin rapat pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar Rp 133.441.000. Paket tersebut juga mencakup berbagai jenis sajian, mulai makanan utama hingga hidangan penutup.

Advertisement Bahkan, terdapat satu paket belanja mamin rapat senilai Rp 78.400.000 yang spesifikasi pengadaannya hanya untuk membeli makan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk rapat pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (selengkapnya lihat grafis).

Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin menjelaskan, anggaran mamin tersebut mengikuti kebutuhan paket pertemuan dalam setiap kegiatan program dinas. Alokasinya tersebar di sekretariat dan seluruh bidang di lingkungan dinas yang dipimpinnya.

”Mamin mengikuti kegiatan paket pertemuan sesuai dengan program dinkes yang tersebar di Sekretariat dan empat bidang,” ungkap Saifudin.

Kasubbag Keuangan dan Aset (KA) Dinkes Pamekasan Fitri Sabtiana membantah jika belanja mamin mencapai Rp 2,2 miliar seperti yang tercatat dalam data rencana umum pengadaan (RUP).