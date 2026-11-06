Pelatihan Pegawai Pemkab Pamekasan Telan Anggaran Setengah Miliar Lebih

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan menelan anggaran yang tidak sedikit. Total anggaran yang dikucurkan untuk program tersebut lebih dari setengah miliar.

Alokasi terbesar berada pada kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Paket belanja kursus singkat/pelatihan tersebut memiliki pagu Rp 260 juta (selengkapnya lihat grafis).

Advertisement Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Mohamad Alwi mengeklaim dua kegiatan pelatihan sudah dilaksanakan. Yakni, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis.

”Untuk kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional serta kompetensi teknis sudah dilaksanakan,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Pamekasan itu.

Sementara itu, program beasiswa bagi ASN masih berjalan. Alwi menegaskan bahwa pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga melalui kerja sama antara Pemkab Pamekasan dan perguruan tinggi.

Advertisement Alwi menjelaskan, perguruan tinggi menjadi mitra dalam pelaksanaan program tersebut. Skema kerja sama itu digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.

”Untuk beasiswa ASN masih berjalan. Pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini perguruan tinggi,” ungkapnya.

Alwi menerangkan, terdapat dua paket kegiatan yang tidak digunakan untuk pelatihan pegawai. Yakni kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Paket belanja kursus singkat/pelatihan dengan pagu Rp12 juta dan belanja bimbingan teknis yang dialokasikan senilai Rp 6 juta. ”Yang dua paket tersebut digunakan untuk biaya rapat-rapat,” urainya.

Total pagu lima paket kegiatan tersebut mencapai Rp 670,1 juta. Seluruhnya bersumber dari APBD. Besarnya alokasi anggaran itu perlu diimbangi transparansi pelaksanaan dan kejelasan manfaat. Hal itu disampaikan Aktivis Pamekasan Syamsul Arifin.