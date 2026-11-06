Perkuat Literasi dan Numerasi Siswa, SMPN 1 Proppo Gelar Pelatihan Jurnalistik

PAMEKASAN, RadarMadura.id – SMP Negeri 1 Proppo, Pamekasan terus berupaya memperkuat literasi dan numerasi siswa.

Salah satunya melalui pelatihan jurnalistik yang bekerja sama dengan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), Rabu (4/11).

Selain materi dasar jurnalistik, siswa juga mempraktikkan proses peliputan, mulai dari wawancara hingga menyusun berita.

Advertisement Kegiatan ini diharapkan meningkatkan minat baca serta kemampuan memahami dan menulis informasi.

Kepala SMPN 1 Proppo Slamet Riady menyampaikan, pelatihan jurnalistik memiliki peran penting dalam mendukung penguatan literasi dan numerasi.

Dampaknya diharapkan bisa menunjang pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia.

Advertisement Menurut dia, selama ini sekolah juga membiasakan kegiatan literasi sebelum pembelajaran dimulai.

Siswa diberi waktu lima menit untuk membaca, kemudian merangkum isi bacaan.

SEMANGAT: Siswa SMP Negeri 1 Proppo fokus mendengarkan materi pelatihan jurnalistik, Rabu (4/11). (FAHMI JALIL/JPRM)

”Kebiasaan ini menjadi langkah sederhana untuk membangun budaya membaca sekaligus melatih kemampuan memahami dan menyampaikan kembali informasi,” ungkap Slamet.

Dia menilai, penguatan literasi saat ini perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.