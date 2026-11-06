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Pamekasan

Perkuat Literasi dan Numerasi Siswa, SMPN 1 Proppo Gelar Pelatihan Jurnalistik

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Penulis: Hera Marylia
GENERASI EMAS: Siswa SMP Negeri 1 Proppo foto bersama usai mengikuti pelatihan jurnalistik, Rabu (4/11). (FAHMI JALIL/JPRM)
GENERASI EMAS: Siswa SMP Negeri 1 Proppo foto bersama usai mengikuti pelatihan jurnalistik, Rabu (4/11). (FAHMI JALIL/JPRM)

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – SMP Negeri 1 Proppo, Pamekasan terus berupaya memperkuat literasi dan numerasi siswa.

Salah satunya melalui pelatihan jurnalistik yang bekerja sama dengan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), Rabu (4/11).

Selain materi dasar jurnalistik, siswa juga mempraktikkan proses peliputan, mulai dari wawancara hingga menyusun berita.

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Kegiatan ini diharapkan meningkatkan minat baca serta kemampuan memahami dan menulis informasi.

Kepala SMPN 1 Proppo Slamet Riady menyampaikan, pelatihan jurnalistik memiliki peran penting dalam mendukung penguatan literasi dan numerasi.

Dampaknya diharapkan bisa menunjang pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia.

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Menurut dia, selama ini sekolah juga membiasakan kegiatan literasi sebelum pembelajaran dimulai.

Siswa diberi waktu lima menit untuk membaca, kemudian merangkum isi bacaan.

SEMANGAT: Siswa SMP Negeri 1 Proppo fokus mendengarkan materi pelatihan jurnalistik, Rabu (4/11). (FAHMI JALIL/JPRM)
SEMANGAT: Siswa SMP Negeri 1 Proppo fokus mendengarkan materi pelatihan jurnalistik, Rabu (4/11). (FAHMI JALIL/JPRM)

”Kebiasaan ini menjadi langkah sederhana untuk membangun budaya membaca sekaligus melatih kemampuan memahami dan menyampaikan kembali informasi,” ungkap Slamet.

Dia menilai, penguatan literasi saat ini perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

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Editor : Hera Marylia
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