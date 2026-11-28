RadarMadura.id - Perkembangan teknologi smartphone membuat kebutuhan pengguna semakin kompleks.

Ponsel kini tidak hanya dituntut mampu menghasilkan foto tajam dan video berkualitas tinggi, tetapi juga harus mendukung proses pengolahan hingga distribusi konten secara praktis.

Advertisement Melihat perubahan tersebut, Xiaomi menghadirkan pendekatan menarik melalui Xiaomi 17T Pro.

Perangkat ini menggabungkan kemampuan fotografi, performa pemrosesan dan kemudahan berbagi file dalam satu ekosistem penggunaan.

Advertisement Salah satu daya tarik utama Xiaomi 17T Pro terletak pada sistem kameranya yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Leica.

Kerja sama tersebut menjadi bagian penting dari strategi Xiaomi dalam menghadirkan pengalaman fotografi mobile yang lebih serius.

Leica dikenal memiliki pengalaman panjang dalam dunia optik dan fotografi.

Kehadirannya diharapkan mampu memberikan karakter visual yang menarik bagi pengguna yang gemar mengabadikan berbagai momen menggunakan smartphone.

Selain sektor kamera, Xiaomi 17T Pro juga mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 9500 sebagai pusat pemrosesan perangkat.