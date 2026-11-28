RadarMadura.id - Pasar kendaraan listrik roda dua di Indonesia terus mengalami perkembangan dengan hadirnya berbagai model yang menawarkan karakter berbeda.

Produsen tidak lagi hanya berlomba menghadirkan motor listrik untuk perjalanan jarak pendek di kawasan perkotaan.

Advertisement Kebutuhan konsumen yang semakin beragam turut mendorong munculnya kendaraan dengan kemampuan lebih fleksibel.

Salah satu produk yang mencoba menjawab kebutuhan tersebut adalah United RX6000 dari United E-Motor.

Kehadiran United RX6000 menambah pilihan bagi masyarakat yang mulai mempertimbangkan sepeda motor listrik sebagai kendaraan utama.

Advertisement Produk ini diperkenalkan dengan konsep Dual Purpose Electric Motorcycle yang menggabungkan karakter kendaraan untuk berbagai kebutuhan berkendara.

Pendekatan tersebut membuat RX6000 tidak hanya diarahkan untuk penggunaan di jalan perkotaan.

United ingin menawarkan kendaraan yang mampu menghadapi kondisi jalan lebih beragam.

Konsep dual purpose menjadi daya tarik tersendiri di tengah persaingan industri motor listrik.