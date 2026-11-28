RadarMadura.id - Lenovo kembali memperluas jajaran perangkat komputasi premiumnya di Indonesia melalui kehadiran Yoga Pro 9n.

Laptop kelas atas ini menarik perhatian karena membawa platform NVIDIA RTX Spark dengan harga yang mencapai puluhan juta rupiah.

Advertisement Perangkat tersebut dipasarkan dengan banderol mulai Rp79,9 juta, menyasar pengguna yang membutuhkan kemampuan komputasi tingkat lanjut.

Kehadirannya sekaligus memperlihatkan semakin seriusnya Lenovo menggarap pasar perangkat berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Harga Lenovo Yoga Pro 9n memang menempatkannya di segmen yang berbeda dari laptop konsumen pada umumnya.

Advertisement Perangkat ini lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan profesional yang memerlukan kemampuan pemrosesan tinggi.

Pengembangan AI, pengolahan data, hingga berbagai pekerjaan komputasi intensif menjadi bidang yang berpotensi memanfaatkan kemampuan platform tersebut.

Lenovo tampaknya ingin menawarkan solusi yang tidak sekadar mengandalkan desain premium, tetapi juga kemampuan komputasi modern.

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NVIDIA RTX Spark Jadi Teknologi Unggulan

Salah satu daya tarik utama Yoga Pro 9n adalah penggunaan platform NVIDIA RTX Spark.