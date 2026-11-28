RadarMadura.id - Xiaomi 18 Pro Series mulai mencuri perhatian menjelang kehadirannya sebagai lini smartphone flagship terbaru Xiaomi.

Seri ini dipersiapkan dalam dua pilihan, yakni Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max.

Advertisement Keduanya disebut membawa kombinasi teknologi fotografi kelas atas bersama Leica dan inovasi layar tambahan di bagian belakang perangkat.

Strategi tersebut memperlihatkan ambisi Xiaomi untuk menghadirkan pengalaman penggunaan smartphone yang tidak hanya berfokus pada peningkatan performa.

Salah satu fitur yang menjadi sorotan adalah AI-powered Back Display atau layar belakang berbasis kecerdasan buatan.

Advertisement Teknologi ini dirancang untuk memberikan fungsi tambahan melalui panel layar yang ditempatkan pada bagian belakang ponsel.

Kehadirannya berpotensi membuat pengguna memperoleh akses lebih praktis terhadap sejumlah fitur tanpa harus selalu mengandalkan layar utama.

Konsep tersebut sekaligus menjadi pembeda Xiaomi 18 Pro Series dari smartphone flagship dengan desain konvensional.

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Dual Kamera 200 MP Leica Jadi Andalan Xiaomi 18 Pro

Selain layar belakang interaktif, sektor fotografi menjadi daya tarik utama generasi terbaru ini.