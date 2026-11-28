RadarMadura.id - Honda Accord 2027 mulai memperlihatkan arah perubahan yang disiapkan untuk mempertahankan eksistensinya di pasar sedan.

Model generasi ke-11 tersebut dikabarkan bakal mendapatkan penyegaran cukup besar khusus untuk pasar otomotif China.

Advertisement Perubahan ini tidak hanya menyentuh tampilan eksterior, tetapi juga menghadirkan pilihan teknologi penggerak baru.

Honda tampaknya ingin membuat Accord tetap kompetitif ketika persaingan sedan bermesin elektrifikasi semakin ketat.

Informasi mengenai model terbaru ini mencuat melalui dokumen pendaftaran kendaraan yang dipublikasikan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China atau MIIT.

Advertisement Dokumen tersebut memperlihatkan sejumlah detail awal mengenai desain dan spesifikasi Honda Accord model tahun 2027.

Mobil ini diproduksi melalui perusahaan patungan GAC Honda yang menjadi salah satu basis produksi kendaraan Honda di Negeri Tirai Bambu.

Kemunculan dokumen tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai strategi pembaruan sedan andalan Honda untuk konsumen China.

Mengutip laporan Carscoops pada Kamis, 26 November 2026, perubahan paling mencolok terlihat pada bagian wajah kendaraan.