RadarMadura.id - Persaingan mobil ultra-mewah dunia kedatangan pemain baru dari China melalui BYD YangWang Altior.

Sedan premium ini resmi diperlihatkan kepada publik dalam ajang Guangzhou Auto Show 2026.

Advertisement Kehadirannya langsung menarik perhatian karena BYD menempatkan kendaraan tersebut di kelas sedan eksklusif yang selama ini identik dengan merek otomotif legendaris Eropa.

Bahkan, YangWang Altior diproyeksikan menjadi alternatif bagi konsumen yang melirik kemewahan Rolls-Royce Ghost.

Bukan hanya menawarkan nama besar BYD, YangWang Altior juga membawa banderol yang menunjukkan posisi istimewanya.

Advertisement Di pasar China, mobil ini dipasarkan dengan harga 2.080.000 yuan atau setara sekitar Rp4,9 miliar.

Angka tersebut membuatnya masuk ke segmen kendaraan dengan harga fantastis yang menyasar kalangan konsumen kelas atas.

Strategi ini sekaligus memperlihatkan ambisi BYD untuk memperkuat posisi merek YangWang di pasar otomotif premium.

Dimensi BYD YangWang Altior Tawarkan Kabin Ekstra Luas

Salah satu aspek yang membuat YangWang Altior menonjol adalah ukuran bodinya yang sangat besar.