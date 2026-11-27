RadarMadura.id - WhatsApp kembali menyiapkan inovasi untuk membuat pengalaman berkirim pesan terasa lebih hidup.

Kali ini, aplikasi pesan instan milik Meta tersebut dikabarkan sedang menguji fitur stiker bersuara yang memungkinkan pengguna mengirim ekspresi audio melalui percakapan.

Advertisement Kehadiran fitur ini berpotensi memberikan pilihan komunikasi baru selain teks, emoji, GIF, dan stiker biasa.

Jika nantinya dirilis secara luas, pengguna dapat menyampaikan suasana hati dengan cara yang lebih ekspresif.

Selama ini, stiker menjadi salah satu fitur favorit pengguna WhatsApp untuk meramaikan percakapan sehari-hari.

Advertisement Bentuknya yang beragam membuat pengguna bisa menyampaikan reaksi tanpa harus mengetik kalimat panjang.

Namun, stiker konvensional hanya mengandalkan tampilan visual sehingga ekspresi yang disampaikan terkadang masih terasa terbatas.

Melalui konsep stiker bersuara, pengalaman tersebut berpotensi berkembang dengan tambahan elemen audio.

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Fitur stiker bersuara memungkinkan gambar atau ilustrasi stiker dilengkapi suara tertentu ketika dikirim dan diputar oleh penerima.