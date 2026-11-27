RadarMadura.id - Redmi tampaknya sedang menyiapkan smartphone kelas atas terbaru yang berpotensi menarik perhatian penggemar gadget.

Perangkat tersebut adalah Redmi K100 Ultra, penerus lini Ultra yang dikabarkan membawa sejumlah peningkatan penting, terutama pada sektor fotografi dan kualitas layar.

Advertisement Informasi terbaru mengenai ponsel ini mulai beredar melalui pembocor teknologi asal China, Digital Chat Station.

Jika bocoran tersebut akurat, Redmi K100 Ultra berpeluang menjadi salah satu perangkat paling menarik di segmen flagship killer generasi mendatang.

Salah satu perubahan paling mencolok terlihat pada konfigurasi kamera belakang.

Advertisement Redmi K100 Ultra disebut bakal menggunakan tiga sensor kamera dengan resolusi masing-masing 50 megapiksel.

Susunan tersebut terdiri dari kamera utama, ultrawide, serta telefoto yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas lebih luas ketika mengambil gambar.

Konfigurasi ini sekaligus menunjukkan keseriusan Redmi dalam meningkatkan kemampuan fotografi pada lini smartphone premiumnya.

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Kamera utamanya dikabarkan menggunakan sensor berukuran sekitar 1/1,3 inci.