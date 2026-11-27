RadarMadura.id - HONOR kembali menghadirkan smartphone dengan kemampuan ketahanan ekstrem melalui kehadiran HONOR X9e Pro.

Perangkat ini menawarkan kombinasi spesifikasi yang cukup menarik, mulai dari perlindungan terhadap air hingga baterai berkapasitas jumbo.

Advertisement Salah satu keunggulan yang paling mencuri perhatian adalah klaim ketahanan terhadap perendaman air hingga kedalaman 10 meter dan paparan air panas bersuhu 85 derajat Celsius dalam kondisi pengujian tertentu.

Tidak hanya mengandalkan bodi tangguh, ponsel ini juga dibekali kamera 108MP dan layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz.

Daya tahan fisik menjadi salah satu nilai jual utama HONOR X9e Pro.

Advertisement Smartphone ini mengantongi sertifikasi IP66, IP68, IP69, dan IP69K untuk perlindungan terhadap debu serta air dalam berbagai kondisi pengujian.

HONOR juga mengklaim perangkatnya mampu bertahan ketika terendam hingga kedalaman 10 meter.

Sementara itu, perlindungan terhadap percikan air panas mencapai suhu 85 derajat Celsius, sehingga memberikan tingkat ketahanan tambahan dibandingkan smartphone biasa.

Ketangguhan bodinya tidak berhenti pada perlindungan terhadap air.