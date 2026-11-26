RadarMadura.id - Apple dikabarkan tengah menyiapkan pembaruan menarik untuk dua smartphone generasi berikutnya, yakni iPhone 18e dan iPhone Air 2.

Kedua perangkat tersebut diprediksi membawa perubahan pada sektor kamera yang mencakup desain eksterior hingga kemungkinan peningkatan perangkat keras.

Advertisement Informasi ini mulai menjadi perhatian setelah gambar dan dokumen desain berbasis Computer-Aided Design (CAD) beredar di kalangan pengamat teknologi.

Bocoran tersebut memberikan gambaran awal mengenai arah pengembangan lini iPhone yang diperkirakan meluncur pada 2027.

Salah satu perangkat yang disebut mengalami perubahan cukup mencolok adalah iPhone 18e.

Advertisement Ponsel penerus iPhone 17e tersebut kabarnya tidak lagi menggunakan pendekatan desain kamera belakang seperti generasi sebelumnya.

Perubahan ini mengindikasikan bahwa Apple mungkin sedang mengevaluasi kembali tampilan bagian belakang perangkat entry-level andalannya.

Jika bocoran tersebut akurat, iPhone 18e berpotensi tampil dengan identitas visual yang lebih segar dibandingkan pendahulunya.

Perubahan desain kamera menjadi menarik karena sektor tersebut merupakan salah satu elemen yang mudah dikenali pada sebuah iPhone.