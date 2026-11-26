RadarMadura.id - Huawei kembali menghadirkan inovasi di pasar laptop premium melalui peluncuran MateBook Fold S di China pada 25 November 2026.

Perangkat terbaru ini membawa pendekatan berbeda dengan menggabungkan desain laptop lipat dan fitur layar tambahan di bagian belakang bodi.

Advertisement Dibandingkan pendahulunya, model terbaru tersebut dirancang memiliki dimensi lebih ringkas sehingga lebih praktis untuk menunjang mobilitas.

Kehadirannya sekaligus memperlihatkan upaya Huawei dalam mengembangkan perangkat komputasi dengan konsep layar yang semakin fleksibel.

MateBook Fold S merupakan penerus dengan ukuran lebih kecil dari MateBook Fold generasi sebelumnya yang mengusung layar berukuran 18 inci.

Advertisement Pada model terbaru, Huawei menggunakan panel OLED lipat dengan ukuran 14 inci.

Perubahan dimensi tersebut menjadi salah satu pembeda paling mencolok di antara kedua generasi.

Dengan ukuran yang lebih kompak, perangkat ini berpotensi menarik perhatian pengguna yang menginginkan pengalaman layar luas tanpa harus membawa laptop berukuran besar.

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Teknologi layar OLED lipat menjadi bagian penting dari identitas MateBook Fold S.