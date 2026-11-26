RadarMadura.id - Kehadiran Danza B8 menambah daya tarik pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

SUV flagship ini mencuri perhatian berkat perpaduan karakter kendaraan premium, teknologi elektrifikasi, serta kemampuan menjelajah berbagai kondisi jalan.

Advertisement Tidak hanya mengandalkan tampilan gagah, Danza B8 juga membawa sejumlah teknologi yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara lebih nyaman.

Kombinasi tersebut membuat mobil ini menarik perhatian pengunjung yang sedang mencari SUV dengan kemampuan lebih dari sekadar kendaraan perkotaan.

Diperkenalkan pada pembukaan GAW 2026, Danza B8 langsung memperlihatkan ambisinya di segmen SUV premium.

Advertisement Mobil ini mengusung konsep kendaraan yang mampu mengakomodasi kebutuhan perjalanan harian sekaligus petualangan di medan yang lebih menantang.

Kehadiran sistem penggerak hybrid menjadi salah satu daya tarik utamanya.

Teknologi tersebut menawarkan perpaduan performa mesin konvensional dan elektrifikasi dalam satu kendaraan.

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Kini, calon konsumen tidak hanya bisa melihat unitnya secara langsung, tetapi juga mulai melakukan pemesanan awal.