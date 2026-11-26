RadarMadura.id - HONOR mulai membuka jalan menuju kehadiran smartphone flagship terbarunya, Magic9 Pro Max, yang dijadwalkan diperkenalkan pada 21 Desember 2026.

Perangkat ini dipersiapkan sebagai salah satu produk unggulan perusahaan dengan membawa perhatian khusus pada kemampuan fotografi dan videografi.

Advertisement Alih-alih hanya mengandalkan peningkatan perangkat keras, HONOR tampaknya ingin menawarkan pengalaman pencitraan yang lebih dekat dengan standar produksi visual profesional.

Pendekatan tersebut membuat Magic9 Pro Max menjadi perangkat yang menarik untuk dinantikan menjelang akhir tahun ini.

Baca Juga: OPPO A7 Pro 5G Diklaim Mampu Bertahan Hampir 18 Jam tetapi Ada Kekurangan yang Perlu Dipertimbangkan

Advertisement Salah satu hal paling mencuri perhatian dari ponsel tersebut adalah kolaborasi HONOR dengan ARRI, perusahaan yang memiliki reputasi kuat di industri perfilman.

Nama ARRI selama ini dikenal melalui teknologi kamera dan sistem pencitraan yang digunakan dalam produksi film profesional.

Keterlibatan perusahaan tersebut membuka peluang bagi HONOR untuk mengembangkan karakter visual yang lebih serius pada perangkat mobile.

Kolaborasi ini sekaligus memperlihatkan ambisi HONOR dalam memperluas kemampuan kamera smartphone ke segmen yang semakin kompetitif.

Bagi pengguna smartphone, kualitas kamera kini tidak lagi sekadar diukur dari besarnya resolusi atau jumlah lensa yang tersedia.