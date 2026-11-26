RadarMadura.id - WhatsApp akhirnya menghadirkan fitur yang sudah lama dinantikan penggunanya, yakni Scheduled Messages atau pesan terjadwal.

Fitur ini memungkinkan seseorang menulis pesan terlebih dahulu, kemudian menentukan kapan chat tersebut dikirim secara otomatis.

Advertisement Kehadirannya mulai menarik perhatian setelah WhatsApp mengumumkan peluncuran global pada 25 November 2026.

Sejumlah pengguna di Indonesia juga mulai dapat mencoba kemampuan baru tersebut, meskipun distribusinya masih dilakukan secara bertahap.

Melalui fitur ini, pengguna tidak perlu lagi mengingat waktu tertentu hanya untuk mengirimkan pesan.

Advertisement Misalnya, seseorang dapat menyiapkan ucapan ulang tahun sejak beberapa hari sebelumnya agar terkirim tepat pada tengah malam.

Fitur tersebut juga berguna untuk mengirim pengingat pekerjaan, informasi rapat, maupun pesan penting kepada keluarga.

WhatsApp menyediakan rentang penjadwalan mulai dari 10 menit hingga maksimal 14 hari ke depan.

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Menariknya, Scheduled Messages tidak hanya mendukung percakapan pribadi, tetapi juga dapat digunakan dalam grup WhatsApp.