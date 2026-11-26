RadarMadura.id - Ketahanan baterai menjadi salah satu pertimbangan penting ketika seseorang memilih smartphone baru, terutama bagi pengguna dengan mobilitas tinggi.

OPPO A7 Pro 5G menarik perhatian setelah hasil pengujian menunjukkan perangkat ini mampu bertahan hampir 18 jam.

Advertisement Capaian tersebut memberikan gambaran bahwa ponsel ini memiliki daya tahan yang cukup menjanjikan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Namun, angka ketahanan tersebut bukan berarti perangkat ini bebas dari kekurangan yang perlu diperhatikan calon pembeli.

Hasil pengujian baterai hampir 18 jam menjadi daya tarik tersendiri bagi OPPO A7 Pro 5G.

Advertisement Kemampuan bertahan dalam durasi panjang tentu menguntungkan pengguna yang sering beraktivitas di luar rumah.

Mereka tidak harus terlalu sering mencari sumber listrik untuk mengisi ulang perangkat.

Meski demikian, hasil pengujian laboratorium atau penggunaan tertentu tidak selalu sama dengan pengalaman setiap pengguna.

Perlu dipahami bahwa konsumsi daya smartphone dipengaruhi oleh berbagai faktor.