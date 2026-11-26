RadarMadura.id - Pasar smartphone flagship kembali mendapat calon pesaing baru melalui kehadiran vivo X500 Series yang dijadwalkan meluncur di India pada 26 November 2026.

Seri terbaru ini membawa perhatian khusus pada sektor kamera dengan sejumlah teknologi yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman fotografi dan videografi.

Advertisement vivo tampaknya ingin menjadikan kemampuan pencitraan sebagai salah satu daya tarik utama perangkat terbarunya.

Langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan pengguna yang semakin sering mengandalkan smartphone untuk mengabadikan berbagai momen sekaligus menghasilkan konten berkualitas tinggi.

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Advertisement Salah satu teknologi yang menjadi sorotan adalah kamera telefoto hasil kolaborasi dengan ZEISS.

Kehadiran kamera ini ditujukan untuk mendukung pengambilan gambar dari jarak jauh tanpa harus selalu mendekati objek secara langsung.

Kemampuan telefoto menjadi penting bagi pengguna yang gemar memotret pemandangan, aktivitas olahraga, hingga detail objek yang berada di lokasi sulit dijangkau.

Dengan dukungan teknologi pencitraan ZEISS, vivo X500 Series diharapkan mampu menawarkan pengalaman fotografi yang lebih menarik di kelas premium.

Fitur berikutnya adalah teknologi pelacakan objek bergerak yang dirancang untuk membantu kamera mengikuti subjek ketika berpindah posisi.