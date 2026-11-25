RadarMadura.id - Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 menghadirkan sejumlah kendaraan menarik, termasuk motor dengan konsep yang tidak biasa.

Salah satu model yang mencuri perhatian pengunjung adalah Vespa 946 Emporio Armani yang telah mengalami konversi dari mesin konvensional menjadi penggerak listrik.

Advertisement Kehadirannya menjadi sorotan karena Vespa 946 dikenal sebagai salah satu skuter paling eksklusif dalam keluarga besar Vespa.

Perubahan teknologi pada model istimewa tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana kendaraan klasik mulai bersentuhan dengan tren elektrifikasi.

Vespa 946 bukan sekadar skuter untuk menunjang mobilitas harian.

Advertisement Model ini memiliki karakter desain yang berbeda dibandingkan produk Vespa pada umumnya, terutama melalui perpaduan garis bodi elegan dan sentuhan premium.

Identitas tersebut semakin kuat pada varian Emporio Armani yang membawa nuansa dunia otomotif Italia ke ranah fashion mewah.

Tidak mengherankan apabila kemunculannya dalam versi listrik langsung menarik perhatian di tengah pameran.

Kolaborasi Vespa dengan Emporio Armani menjadi salah satu alasan model ini memiliki daya tarik tersendiri.