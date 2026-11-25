RadarMadura.id - Infinix kembali memperluas pasar perangkat audio nirkabel dengan menghadirkan ZCLIP 2 Pro di Indonesia.

Produk terbaru ini menawarkan konsep berbeda dibandingkan TWS konvensional karena menggunakan desain clip-on yang dijepitkan pada bagian luar telinga.

Advertisement Bukan hanya mengandalkan tampilan modern, perangkat tersebut juga membawa teknologi kecerdasan buatan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Salah satu daya tarik utamanya adalah kemampuan menerjemahkan percakapan secara real-time hingga 169 bahasa melalui teknologi Folax AI.

Kehadiran Infinix ZCLIP 2 Pro menyasar pengguna yang membutuhkan perangkat audio praktis untuk berbagai situasi.

Advertisement Konsep open-ear memungkinkan pengguna menikmati musik tanpa menutup seluruh saluran pendengaran.

Dengan begitu, suara lingkungan seperti pengumuman transportasi umum maupun percakapan orang di sekitar tetap dapat terdengar.

Pendekatan ini menjadi alternatif menarik bagi mereka yang sering beraktivitas di luar ruangan.

Dari segi kenyamanan, Infinix menggunakan konstruksi Airy U-Bridge Fit dengan rangka fleksibel berbahan nikel-titanium.