RadarMadura.id - Samsung Galaxy S27 mulai menjadi perbincangan meskipun jadwal peluncurannya masih diperkirakan berlangsung pada 2027.

Smartphone flagship generasi berikutnya dari Samsung tersebut dikabarkan akan membawa perubahan menarik pada tampilan antarmuka, khususnya bagian notifikasi.

Advertisement Informasi yang beredar menyebut perusahaan asal Korea Selatan itu tengah menyiapkan pembaruan desain Now Bar.

Fitur tersebut bahkan disebut memiliki konsep visual yang menyerupai Dynamic Island pada perangkat iPhone buatan Apple.

Rumor ini menarik perhatian karena Samsung selama ini dikenal memiliki pendekatan tersendiri dalam mengembangkan tampilan antarmuka smartphone Galaxy.

Advertisement Kehadiran Now Bar dengan desain baru berpotensi memberikan pengalaman berbeda ketika pengguna mengakses informasi langsung dari layar.

Jika kabar tersebut benar, perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek estetika, tetapi juga cara informasi ditampilkan.

Dengan demikian, Galaxy S27 berpeluang menghadirkan pengalaman notifikasi yang lebih modern dibandingkan generasi sebelumnya.

Now Bar Disebut Mirip Dynamic Island Apple

Now Bar merupakan salah satu elemen antarmuka yang menjadi bagian dari pengalaman penggunaan perangkat Samsung.