RadarMadura.id - Pasar smartphone kelas menengah kembali kedatangan pemain baru setelah Motorola memperkenalkan perangkat terbarunya, Motorola Edge 70 Neo.

Ponsel ini resmi diperkenalkan di India pada Senin, 23 November 2026, dengan membawa sejumlah spesifikasi yang mulai menarik perhatian penggemar gadget.

Advertisement Kehadirannya menambah persaingan di segmen midrange yang selama ini dipenuhi berbagai produsen dengan penawaran fitur unggulan.

Salah satu hal yang membuat perangkat tersebut menarik adalah kapasitas baterainya yang mencapai 7.000 mAh.

Menariknya, informasi mengenai Motorola Edge 70 Neo sebenarnya sudah muncul sebelum acara peluncuran berlangsung.

Advertisement Situs resmi Motorola India menampilkan perangkat tersebut beserta spesifikasi lengkapnya sehari sebelum jadwal perkenalan.

Kemunculan ini membuat calon konsumen bisa memperoleh gambaran awal mengenai kemampuan smartphone terbaru tersebut.

Langkah Motorola tersebut sekaligus mengungkap sejumlah informasi penting yang sebelumnya dinantikan oleh penggemar merek asal Amerika Serikat itu.

Baterai 7.000 mAh Jadi Daya Tarik Utama

Kapasitas baterai menjadi salah satu aspek yang paling menonjol dari Motorola Edge 70 Neo.