RadarMadura.id - Persaingan pasar perangkat audio nirkabel atau true wireless stereo (TWS) semakin beragam dengan hadirnya berbagai inovasi desain.

Kali ini, vendor gadget Honor memperkenalkan produk terbarunya bernama Honor Earbuds Clip yang mengusung konsep berbeda dari earbud konvensional.

Advertisement Perangkat audio tersebut dirancang menggunakan model open-ear dengan mekanisme pemakaian yang dijepitkan langsung pada daun telinga.

Kehadirannya menjadi alternatif bagi pengguna yang kurang menyukai sensasi earbud dengan ujung perangkat masuk ke lubang telinga.

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Advertisement Desain C-Shape Jadi Daya Tarik Utama

Salah satu keunikan Honor Earbuds Clip terletak pada bentuk fisiknya yang menyerupai huruf C.

Desain tersebut memungkinkan masing-masing earbud mencengkeram bagian daun telinga sehingga perangkat dapat digunakan tanpa harus dimasukkan ke saluran telinga.

Konsep ini mengadopsi pendekatan berbeda dibandingkan kebanyakan produk TWS yang selama ini mendominasi pasar aksesori audio.

Mekanisme penjepit juga menjadi identitas utama yang membuat Honor Earbuds Clip mudah dibedakan dari perangkat audio nirkabel lainnya.

Berbeda dari Earbud In-Ear Konvensional

Jika dibandingkan dengan model in-ear, Honor Earbuds Clip menawarkan cara penggunaan yang cukup berbeda.