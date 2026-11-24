RadarMadura.id - Motorola akhirnya memberikan kepastian mengenai jadwal kehadiran smartphone terbarunya, Signature 27, untuk pasar India.

Setelah sebelumnya memberikan sinyal peluncuran pada November melalui situs resmi perusahaan, Motorola India kini menetapkan tanggal debut pada 9 Desember 2026.

Advertisement Kepastian tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai waktu kedatangan perangkat yang sudah lama dinantikan penggemarnya.

Meski jadwal peluncuran telah diumumkan, perusahaan masih menyimpan informasi mengenai harga jualnya.

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Advertisement Jadwal Peluncuran Motorola Signature 27 Mengalami Perubahan

Sebelumnya, Motorola sempat memberikan harapan bahwa Signature 27 akan diperkenalkan pada November.

Informasi tersebut muncul melalui situs resmi Motorola India pada Oktober lalu dan membuat calon konsumen memperkirakan perangkat akan segera tersedia.

Namun, rencana tersebut akhirnya mengalami perubahan setelah perusahaan mengonfirmasi tanggal peluncuran baru.

Dengan demikian, 9 Desember menjadi waktu yang ditetapkan untuk memperkenalkan smartphone tersebut secara resmi di India.

Sudah Diperkenalkan Sebelum Peluncuran India

Perjalanan Motorola Signature 27 menuju pasar India sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa bulan sebelumnya.