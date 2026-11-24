RadarMadura.id - Persaingan smartphone gaming semakin menarik dengan kehadiran POCO X8 Pro Series di pasar Indonesia sejak 2 April 2026.

Lini terbaru dari POCO ini membawa dua pilihan perangkat, yakni POCO X8 Pro dan POCO X8 Pro Max, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan aktivitas digital intensif.

Advertisement Tidak hanya mengandalkan spesifikasi prosesor, kedua ponsel tersebut dibekali sejumlah teknologi pendukung untuk menjaga performa ketika menjalankan aplikasi berat.

POCO juga menghadirkan edisi khusus Iron Man yang memberikan sentuhan berbeda bagi penggemar karakter superhero Marvel.

1. Chipset Bertenaga untuk Performa Gaming

Advertisement Salah satu komponen penting yang menentukan kemampuan smartphone ketika menjalankan game berat adalah chipset.

POCO X8 Pro Series mengandalkan prosesor bertenaga untuk mendukung aktivitas gaming, mulai dari permainan kompetitif hingga judul game dengan kebutuhan grafis tinggi.

Kemampuan pemrosesan tersebut juga berguna ketika pengguna harus menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan.

Dengan kombinasi perangkat keras yang dirancang untuk performa tinggi, pengalaman bermain diharapkan terasa lebih responsif.

Baca Juga: Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Bawa Teknologi Layar Lipat OLED untuk Produktivitas Tanpa Batas

2. Layar AMOLED 120Hz untuk Visual Lebih Halus

Pengalaman gaming tidak hanya ditentukan oleh kecepatan prosesor, tetapi juga kualitas layar yang digunakan.