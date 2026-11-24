RadarMadura.id - BYD Motor Indonesia kembali memberikan kejutan kepada pasar otomotif nasional melalui kehadiran produk terbarunya di Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.

Kali ini, pabrikan kendaraan listrik asal China tersebut memperkenalkan BYD Atto 2 sebagai salah satu model yang ikut meramaikan pameran otomotif tersebut.

Advertisement Kehadirannya menjadi perhatian karena mobil ini menawarkan ukuran bodi lebih besar dibandingkan BYD Atto 1.

Menariknya, konsumen Indonesia kini sudah bisa melakukan pemesanan awal atau open order untuk model tersebut.

Advertisement BYD Atto 2 Hadir dengan Dimensi Lebih Besar

Kehadiran Atto 2 memperlihatkan langkah BYD dalam memperluas pilihan kendaraan listrik untuk konsumen Indonesia.

Model ini menyasar segmen yang membutuhkan mobil listrik dengan ruang lebih lega dibandingkan kendaraan berukuran kompak.

Perbedaan dimensi menjadi salah satu daya tarik yang membuat Atto 2 menarik untuk diperhatikan selama pameran berlangsung.

Dengan ukuran lebih besar dari Atto 1, mobil ini berpotensi menjangkau konsumen yang menginginkan kendaraan listrik dengan karakter SUV lebih kuat.

GAW 2026 Jadi Panggung Perkenalan Atto 2

Pameran Gaikindo Auto Week 2026 menjadi kesempatan bagi BYD untuk memperkenalkan lebih banyak pilihan kendaraan elektrifikasi kepada masyarakat.