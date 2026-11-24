RadarMadura.id - Perkembangan teknologi komputer portabel semakin menarik dengan hadirnya laptop yang mengusung konsep layar fleksibel.

Salah satu perangkat yang mencuri perhatian adalah Lenovo ThinkPad X1 Fold 16, sebuah laptop premium dengan panel layar lipat berukuran 16,3 inci.

Advertisement Perangkat ini memadukan teknologi OLED dengan prosesor Intel Core i7 untuk menunjang kebutuhan komputasi modern.

Konsep tersebut membuatnya berbeda dari laptop konvensional yang selama ini mengandalkan layar dan keyboard dengan desain tetap.

1. Layar OLED Lipat Berukuran 16,3 Inci

Advertisement Daya tarik utama Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 terletak pada teknologi layar yang dapat dilipat sesuai kebutuhan penggunaan.

Ketika dibuka sepenuhnya, perangkat ini menghadirkan panel OLED berukuran 16,3 inci dengan area visual yang lebih luas.

Teknologi OLED dikenal mampu menghasilkan warna yang kaya, kontras tinggi, serta tampilan gambar yang tajam.

Kombinasi ukuran dan teknologi layar tersebut memberikan pengalaman menarik untuk bekerja, membaca dokumen, maupun menikmati konten multimedia.

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2. Desain Fleksibel untuk Berbagai Aktivitas

Berbeda dari laptop biasa, ThinkPad X1 Fold 16 menawarkan fleksibilitas melalui mekanisme layar lipatnya.