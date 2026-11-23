RadarMadura.id - Harley-Davidson mulai memperlihatkan perubahan strategi dalam memperluas jangkauan pasarnya melalui kehadiran sepeda motor berkapasitas mesin lebih kecil.

Pabrikan legendaris asal Amerika Serikat tersebut tidak lagi hanya mengandalkan model bermesin besar yang selama ini menjadi identitas utamanya.

Advertisement Salah satu produk yang mencerminkan langkah tersebut adalah Harley-Davidson X440 hasil pengembangan bersama Hero MotoCorp.

Selain model tersebut, perhatian penggemar otomotif kini tertuju pada kehadiran Harley-Davidson Sprint 440 yang diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026 di Milan, Italia.

Sprint 440 Menjadi Model Baru yang Menarik Perhatian

Advertisement Kehadiran Harley-Davidson Sprint 440 memperlihatkan keseriusan perusahaan dalam menjajaki segmen sepeda motor menengah.

Mengusung kapasitas mesin 440 cc, model ini menawarkan pendekatan berbeda dibandingkan jajaran moge Harley-Davidson yang identik dengan mesin berkapasitas besar.

Segmen tersebut memiliki potensi konsumen yang lebih luas karena tidak seluruh pengendara menginginkan sepeda motor dengan kapasitas mesin jumbo.

Strategi ini juga membuka kesempatan bagi Harley-Davidson untuk menjangkau penggemar motor yang ingin merasakan karakter merek Amerika tersebut melalui produk dengan kapasitas mesin lebih moderat.

X440 dan Sprint 440 Buka Peluang Persaingan Baru

Sebelum Sprint 440 menjadi perhatian, Harley-Davidson telah memperkenalkan X440 sebagai salah satu langkah memasuki pasar motor menengah.