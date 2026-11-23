RadarMadura.id - Triumph kembali memperluas jajaran sepeda motor bergaya klasik dengan memperkenalkan dua model anyar di segmen 400 cc.

Kedua motor tersebut adalah Bonneville T40 dan Bonneville T40 Black yang membawa karakter desain retro khas keluarga Bonneville.

Advertisement Kehadiran keduanya menjadi alternatif menarik bagi penggemar sepeda motor klasik yang menginginkan tampilan ikonik tanpa meninggalkan perkembangan teknologi modern.

Triumph juga menyiapkan sejumlah pembaruan untuk membuat kedua model tersebut semakin relevan dengan kebutuhan pengendara masa kini.

Desain Retro Menjadi Daya Tarik Utama

Advertisement Bonneville T40 dan T40 Black mempertahankan identitas visual yang selama ini melekat pada keluarga Bonneville.

Gaya klasik menjadi salah satu daya tarik utama, terutama bagi konsumen yang menyukai bentuk sepeda motor dengan sentuhan desain legendaris.

Meski mengusung penampilan bernuansa masa lalu, Triumph tidak sepenuhnya membawa konsep tradisional pada kedua produk terbarunya.

Pabrikan asal Inggris tersebut justru memadukan estetika retro dengan pendekatan modern untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Mengandalkan Mesin Satu Silinder

Salah satu hal menarik dari Triumph Bonneville T40 dan T40 Black terletak pada penggunaan mesin satu silinder.