RadarMadura.id - Dunia modifikasi sepeda motor kembali menghadirkan karya menarik melalui proyek kolaborasi Haxch Moto dan Suzuki.

Kali ini, Suzuki GSX-8TT menjadi basis pengembangan motor dengan konsep balap endurance yang populer pada era 1980-an.

Advertisement Aliran tersebut dikenal memiliki ciri khas berupa bodi berfairing besar, tampilan agresif, serta penggunaan kombinasi warna yang terinspirasi dari dunia kompetisi.

Hasil modifikasi ini memperlihatkan bagaimana desain motor balap legendaris dapat dihidupkan kembali menggunakan platform sepeda motor modern.

Menghidupkan Karakter Motor Balap Era 1980-an

Advertisement Konsep endurance racing yang diusung Haxch Moto bukan sekadar menghadirkan tampilan lawas pada sepeda motor masa kini.

Gaya tersebut mengambil inspirasi dari motor-motor yang dahulu digunakan dalam ajang balap ketahanan dengan durasi kompetisi panjang.

Fairing berukuran besar menjadi salah satu elemen visual paling menonjol karena memberikan identitas kuat pada motor balap generasi tersebut.

Sentuhan desain klasik ini sekaligus membawa nuansa nostalgia bagi penggemar otomotif yang menyukai sejarah perkembangan balap sepeda motor.

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Suzuki GSX-8TT Jadi Basis Pengembangan

Pemilihan Suzuki GSX-8TT sebagai kendaraan dasar memberikan ruang bagi Haxch Moto untuk mengeksplorasi perpaduan desain klasik dan karakter motor modern.