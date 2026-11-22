RadarMadura.id - Pasar kendaraan listrik Indonesia kembali kedatangan pemain baru di segmen mobil keluarga premium.

Beijing Automobile Works (BAW) resmi memperkenalkan BAW M8 dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang.

Advertisement Kehadiran mobil listrik asal China ini langsung menarik perhatian karena menawarkan kapasitas kabin yang tidak biasa untuk sebuah MPV listrik.

Konsumen dapat memilih konfigurasi tujuh maupun sembilan penumpang sesuai kebutuhan perjalanan bersama keluarga atau keperluan bisnis.

BAW M8 hadir dengan pendekatan berbeda dibandingkan kebanyakan MPV listrik yang beredar di pasar otomotif nasional.

Advertisement Jika umumnya kendaraan di kelas tersebut mengutamakan konfigurasi enam atau tujuh kursi, model terbaru BAW ini menawarkan pilihan hingga sembilan penumpang.

Fleksibilitas kapasitas tersebut menjadi salah satu daya tarik yang ingin ditonjolkan pabrikan.

Terlebih, kebutuhan kendaraan berkapasitas besar masih memiliki pasar tersendiri di Indonesia.

BAW M8 Diklaim sebagai MPV Listrik 9 Penumpang Pertama di Indonesia

Salah satu hal yang membuat BAW M8 mencuri perhatian adalah klaim perusahaan mengenai konfigurasi sembilan penumpangnya.