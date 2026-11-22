RadarMadura.id - Produsen ban sepeda motor FDR memanfaatkan ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 untuk memperkenalkan tiga pilihan ukuran ban terbaru.

Ketiga produk tersebut meliputi FDR Sport MP 27, Blaze MP Road, dan Sport XR Evo yang dirancang untuk menjangkau kebutuhan pengguna skuter matik (skutik).

Advertisement Kehadiran produk baru ini menjadi langkah perusahaan dalam memperluas pilihan ban di tengah perkembangan tren kendaraan roda dua.

Pameran yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, tersebut sekaligus menjadi kesempatan FDR memperkenalkan strategi pengembangan produknya kepada konsumen.

Ketiga nama tersebut membawa perhatian tersendiri karena menyasar pengguna skutik dengan kebutuhan yang beragam.

Advertisement FDR melihat bahwa perkembangan pasar sepeda motor tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, tetapi juga perubahan selera pengendara.

Sebagian konsumen membutuhkan ban untuk menunjang aktivitas sehari-hari, sementara kelompok lainnya mulai memperhatikan tampilan kendaraan.

Kondisi tersebut membuat pilihan ukuran dan karakter ban menjadi salah satu aspek yang semakin diperhitungkan.

FDR Bidik Segmen Skutik Premium dan AT-Fashion

Penambahan ukuran ban terbaru ini merupakan bagian dari strategi FDR dalam memperkuat posisinya di pasar skutik.