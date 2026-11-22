RadarMadura.id - Yogyakarta tidak hanya dikenal dengan wisata pantai, pegunungan, dan bangunan bersejarah, tetapi juga memiliki bentang alam yang terlihat berbeda dari destinasi pada umumnya.

Salah satu tempat yang menawarkan pengalaman tersebut adalah Gumuk Pasir Parangtritis di Kabupaten Bantul.

Advertisement Hamparan pasir luas di kawasan ini menghadirkan suasana yang kerap mengingatkan pengunjung pada lanskap gurun.

Keunikan tersebut menjadikannya tujuan menarik bagi wisatawan yang ingin mencoba aktivitas luar ruang sekaligus berburu foto liburan.

Gumuk Pasir Parangtritis memiliki daya tarik berupa gundukan pasir yang membentuk lanskap terbuka dan menjadi latar berbagai kegiatan wisata.

Advertisement Pemandangan ini memberikan pengalaman berbeda dibandingkan kunjungan ke pantai biasa.

Wisatawan dapat menikmati suasana alam sambil mencoba sejumlah aktivitas yang memacu adrenalin.

Dua kegiatan yang cukup dikenal di kawasan ini adalah sandboarding dan berkeliling menggunakan kendaraan jeep.

Sandboarding, Sensasi Meluncur di Atas Hamparan Pasir

Sandboarding menjadi salah satu aktivitas yang membuat Gumuk Pasir Parangtritis menarik untuk dicoba.