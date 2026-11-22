RadarMadura.id - Motorola Moto G Stylus (2026) menjadi salah satu smartphone yang menarik perhatian dalam gelaran promo Black Friday 2026.

Perangkat yang mengandalkan pena digital terintegrasi tersebut kini mendapatkan potongan harga cukup besar dibandingkan banderol awalnya.

Advertisement Konsumen yang sebelumnya menganggap ponsel ini terlalu mahal kini memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dengan harga lebih terjangkau.

Penurunan harga tersebut juga membuat Motorola Moto G Stylus (2026) semakin menarik di tengah persaingan smartphone kelas menengah.

Dalam promo Black Friday 2026, Motorola Moto G Stylus (2026) ditawarkan dengan harga sekitar Rp5,8 juta.

Advertisement Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2,5 juta dari harga normal yang sebelumnya mencapai Rp8,35 juta.

Jika dihitung berdasarkan harga awal, potongan yang diberikan mencapai sekitar 30 persen.

Besarnya diskon ini menjadikan perangkat tersebut salah satu pilihan menarik bagi konsumen yang sedang berburu smartphone dengan fitur tambahan.

Diskon Black Friday Jadi Harga Terendah

Penawaran tersebut bukan sekadar potongan harga biasa karena banderol Rp5,8 juta disebut sebagai harga terendah sejak Motorola Moto G Stylus (2026) diluncurkan.