Apple Siapkan iPad Pro Terbaru dengan Chip M7?

RadarMadura.id - Apple dikabarkan tengah menyiapkan pembaruan besar untuk lini tablet premiumnya melalui kehadiran iPad Pro generasi berikutnya.

Perangkat tersebut menjadi sorotan setelah muncul rumor bahwa Apple akan membekalinya dengan prosesor M7.

Advertisement Menariknya, chip tersebut disebut bakal digunakan tanpa melewati tahap M6 pada lini iPad Pro.

Jika informasi ini benar, Apple berpotensi menghadirkan strategi peningkatan performa yang berbeda dari perkiraan sebelumnya.

Informasi mengenai rencana tersebut berasal dari seorang leaker China bernama Littertree66.

Advertisement Melalui forum Baidu Tieba, ia mengungkapkan bahwa iPad Pro generasi mendatang kemungkinan menggunakan chip M7.

Bocoran ini kemudian memunculkan spekulasi mengenai perkembangan teknologi prosesor Apple untuk perangkat tablet kelas atas.

Meski demikian, perusahaan belum memberikan pernyataan resmi untuk membenarkan informasi tersebut.

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Chip M7 Berpotensi Menggantikan M6

Hal yang membuat rumor ini menarik adalah dugaan bahwa Apple akan melewati generasi M6 untuk iPad Pro berikutnya.

Apabila benar, perangkat tersebut berpeluang langsung mendapatkan prosesor dengan generasi lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya.