RadarMadura.id - Huawei kembali memperluas langkah bisnisnya di industri smartphone dengan memperkenalkan merek baru bernama Osta di China.

Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi pada Jumat (20/11/2026), sekaligus menandai hadirnya identitas baru dalam ekosistem bisnis perusahaan teknologi asal Shenzhen tersebut.

Advertisement Kehadiran Osta menjadi perkembangan menarik di tengah persaingan produsen ponsel pintar yang semakin kompetitif.

Huawei tampaknya ingin membuka peluang baru melalui pembentukan sub-brand dengan identitas dan filosofi tersendiri.

Advertisement Informasi mengenai peluncuran Osta turut disampaikan oleh Richard Yu, salah satu eksekutif penting Huawei.

Dalam pengumuman tersebut, ia menjelaskan bahwa nama Osta bukan sekadar rangkaian huruf yang dipilih untuk kepentingan pemasaran.

Nama tersebut memiliki kepanjangan Original Smart Technology Accessible.

Filosofi ini memberikan gambaran mengenai pendekatan teknologi yang ingin dibawa melalui identitas merek baru tersebut.

Frasa Original Smart Technology Accessible dapat dimaknai sebagai teknologi pintar orisinal yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Pemilihan nama tersebut memperlihatkan bahwa Huawei ingin memberikan identitas yang memiliki hubungan erat dengan inovasi dan kemudahan penggunaan teknologi.