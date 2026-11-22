RadarMadura.id - Laptop layar sentuh atau touchscreen semakin diminati karena menawarkan cara pengoperasian yang lebih praktis dibandingkan perangkat konvensional.

Pengguna dapat memilih navigasi melalui touchpad, keyboard, maupun langsung menyentuh bagian layar.

Sejumlah produsen bahkan menghadirkan engsel 360 derajat sehingga laptop bisa digunakan menyerupai tablet.

Advertisement Menariknya, beberapa pilihan perangkat dengan fitur tersebut sudah tersedia di kisaran harga di bawah Rp10 juta.

Selain memudahkan pekerjaan, laptop touchscreen juga cocok digunakan untuk kegiatan belajar dan menikmati hiburan digital.

Fitur sentuhan memberikan kemudahan ketika membuka dokumen, melakukan presentasi, hingga membuat catatan menggunakan stylus.

Advertisement Berikut lima rekomendasi laptop layar sentuh yang bisa dipertimbangkan berdasarkan spesifikasi dan kisaran harganya.(Syarifah)

5 Rekomendasi laptop touchscreen di bawah Rp10 juta

1. ASUS VivoBook Go 14 Flip TP1400KA – sekitar Rp7 jutaan Pilihan ekonomis

ASĺUS VivoBook Go 14 Flip menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang membutuhkan laptop fleksibel untuk aktivitas sehari-hari.

Perangkat ini menggunakan prosesor Intel Celeron N4500 dengan grafis Intel UHD, RAM 4GB DDR4, serta SSD NVMe 256GB.