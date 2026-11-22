RadarMadura.id - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memanfaatkan ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 untuk memperkenalkan pembaruan pada dua SUV andalannya, yakni XForce dan Pajero Sport.

Pengumuman tersebut berlangsung pada Jumat (20/11/2026), sekaligus menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga daya tarik produknya di pasar otomotif Indonesia.

Advertisement Kedua model mendapatkan sentuhan berbeda sesuai karakter masing-masing kendaraan.

Mitsubishi menghadirkan pilihan warna baru untuk XForce, sementara Pajero Sport memperoleh penyegaran pada bagian eksterior dan interior.

Salah satu pembaruan yang langsung menarik perhatian adalah kehadiran warna Lunar Blue pada Mitsubishi XForce.

Advertisement Pilihan warna ini memberikan alternatif tampilan bagi konsumen yang menginginkan SUV dengan karakter visual berbeda.

Kehadirannya juga memperkaya pilihan personalisasi tanpa mengubah identitas desain XForce yang selama ini dikenal memiliki karakter modern dan dinamis.

Dengan tambahan tersebut, Mitsubishi berupaya menjaga penampilan XForce tetap relevan di tengah persaingan SUV kompak.

Sementara itu, Mitsubishi Pajero Sport mendapatkan pembaruan yang mencakup bagian luar maupun dalam kendaraan.