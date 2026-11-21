RadarMadura.id - Pasar kendaraan elektrifikasi Indonesia kembali mendapatkan tambahan model baru melalui kehadiran BYD Titan 7 DM.

SUV tujuh penumpang tersebut resmi diperkenalkan kepada publik dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (20/11/2026).

Advertisement Kehadirannya menjadi salah satu perhatian di antara deretan kendaraan yang dipamerkan dalam pameran otomotif tersebut.

BYD membawa Titan 7 DM sebagai SUV dengan teknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) yang menawarkan pendekatan berbeda untuk kebutuhan mobilitas keluarga.

Daya tarik utama BYD Titan 7 DM terletak pada perpaduan desain gagah dan teknologi elektrifikasi.

Advertisement Model ini mengusung konfigurasi tujuh penumpang sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan keluarga dengan jumlah anggota lebih banyak.

Karakter SUV yang ditampilkan juga memberikan kesan kendaraan yang siap menunjang berbagai aktivitas perjalanan.

Kehadirannya sekaligus memperlihatkan upaya BYD memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi di pasar Indonesia.

Teknologi plug-in hybrid electric vehicle menjadi salah satu aspek penting yang membedakan Titan 7 DM dari SUV konvensional.