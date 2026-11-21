RadarMadura.id - Xiaomi tampaknya mulai mempersiapkan langkah berikutnya untuk memperbarui lini smartphone Redmi Turbo.

Kabar terbaru menyebutkan dua perangkat yang diduga bernama Redmi Turbo 6 dan Redmi Turbo 6 Max telah muncul dalam database sertifikasi radio China.

Advertisement Kemunculan kedua perangkat tersebut menjadi petunjuk awal mengenai pengembangan generasi penerus Redmi Turbo 5 Series.

Meski belum diperkenalkan secara resmi, informasi ini mulai menarik perhatian penggemar smartphone Xiaomi yang menantikan pembaruan lini tersebut.

Database sertifikasi radio China menjadi salah satu tempat yang kerap memberikan petunjuk mengenai perangkat elektronik sebelum peluncuran resminya.

Advertisement Pendaftaran sebuah perangkat biasanya menunjukkan bahwa produsen sedang menjalani tahapan persiapan untuk memenuhi persyaratan regulasi.

Dalam kasus Redmi Turbo 6 Series, kemunculan dua perangkat sekaligus mengisyaratkan bahwa Xiaomi kemungkinan tengah menyiapkan lebih dari satu pilihan model.

Namun, identitas dan spesifikasi keduanya masih perlu menunggu konfirmasi langsung dari perusahaan.

Dua nama yang mulai menjadi perbincangan adalah Redmi Turbo 6 dan Redmi Turbo 6 Max.