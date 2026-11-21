RadarMadura.id - Honda Motor Co., Ltd. kembali memperkenalkan langkah baru dalam pengembangan kendaraan elektrifikasi melalui peluncuran All-new Avancier secara global.

SUV terbaru tersebut diperkenalkan melalui acara peluncuran daring pada Jumat (20/11/2026).

Advertisement Kehadirannya menjadi perhatian karena membawa dua pembaruan penting dalam perjalanan produk Honda.

All-new Avancier tercatat sebagai model pertama yang menggunakan sistem hybrid generasi terbaru sekaligus mengadopsi logo H terbaru.

Peluncuran ini memperlihatkan arah pengembangan Honda dalam menghadirkan kendaraan yang tidak hanya mengutamakan performa, tetapi juga pengalaman berkendara.

Advertisement All-new Avancier dikembangkan sebagai SUV tiga baris yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan bersama keluarga.

Konsep tersebut menjadi bagian dari strategi Honda dalam memperluas pilihan kendaraan yang menggabungkan kenyamanan dan teknologi modern.

Melalui model ini, Honda mencoba menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih menyeluruh bagi penggunanya.

Salah satu hal menarik dari All-new Avancier adalah konsep pengembangannya yang diberi nama Grand-Journey.